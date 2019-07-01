В Сирии рассказали о ходе реабилитации беженцев

Почти 14 тысяч беженцев из лагеря Рукбан прошли реабилитацию в сирийском Хомсе. Об этом сообщили в руководстве города.

Отмечается, что в настоящее время не более 400 человек остаются в центрах временного размещения. Остальные – или отправились в свои дома, или переехали к родственникам.

Всем им предоставили медицинскую помощь, питание и жилье. Переговоры об освобождении новых беженцев с боевиками ведутся постоянно. В то же время, недавние узники Рукбана рассказывают жуткие вещи о ситуации в лагере.

Боевики, которые под прикрытием США, установили в Рукбане настоящий террор - издевались над жителями, морили голодом и требовали огромные деньги за выход. Для того, чтобы сбежать, люди продавали самое ценное.

Сейчас в центрах реабилитации ждут новых беженцев. Сирийское правительство готово разместить каждую семью и помочь им финансово.