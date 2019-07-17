Корабль SpaceX для полета на Марс взорвался на стартовой площадке

Прототип корабля SpaceX для экспедиции на Марс сгорел на стартовой площадке в Техасе (США). Серию испытаний экспериментального звездолета Starhopper проводили 17 июля.

Тест космического корабля, на котором планировалось долететь до Марса, продлился около четырех минут. Восемь двигателей исправно включились, но когда их запустили на полную мощность звездолет резко вспыхнул.

Специалистам компании SpaceX предстоит установить, в чем кроется причина неудачного старта. Планы по колонизации Марса в связи с этим сдвигаются на неопределенный срок.

Starhopper является прототипом звездолета Starship, при помощи которого планируется совершить экспедицию к Красной планете. Именно на нем должные полететь первые колонизаторы. По словам генерального директора SpaceX Илона Маска, к концу столетия на Марс должны быть доставлены уже около миллиона человек.