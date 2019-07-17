ВОЗ объявил ситуацию с лихорадкой Эбола международной и чрезвычайной

Всемирная ассоциация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Конго международной чрезвычайной ситуацией. Решение об этом было принято гендиректором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейсусом по рекомендации комитета по чрезвычайным ситуациям.

Мотивом для подобной рекомендации послужили новые случаи заболевания Эболой в городе Гома и в Уганде. По словам Гебрейсуса, свидетельств распространения нет, но возникшие вспышки вызвали обеспокоенность с возможным географическим расширением вируса.

«Согласно нашей оценке, риск распространения Эболы в Конго и регионе остается очень высоким, а риск распространения за границы региона – низким», - цитирует ТАСС слова главы ВОЗ.

По состоянию на 16 июля в Конго зарегистрированы 2512 случаев заболеваний лихорадкой. Умерло 1676 человек, выздоровели 703, остальные находятся на лечении. Ежедневно фиксируется в среднем 12 новых заболевших. Вводить какие-либо ограничения на взаимодействие с Конго ВОЗ не планирует.