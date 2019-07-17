Путин наградил летчиков, спасших самолет в Уфе

Президент России Владимир Путин наградил членов экипажа самолета Red Wings. В августе 2018 года борт с 200 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Уфы из-за возгорания левого двигателя. Всех пассажиров эвакуировали. В результате четких действий экипажа обошлось без жертв.

Бортинженер Сергей Лакида, второй пилот Владимир Павленко и командир экипажа Юрий Хорьговский награждены Орденами Мужества. Бортпроводники Евгения Егошина, Петр Михайлов, Ларита Мурадова и Руслан Тимербаев награждены Медалями Нестерова.

Также награждена Орденом Святой Великомученицы Екатерины глава благотворительного фонда имени Александра Солженицына, вдова писателя, Наталия Солженицына, за большой вклад в общественную деятельность. И глава Дагестана Владимир Васильев получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Все указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.