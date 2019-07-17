Ученые предсказали катастрофические последствия от глобального потепления в РФ

Ученые из России заявляют, что страна ощутит на себе серьезные последствия глобального потепления. По их словам, к катастрофе могут привести даже незначительные изменения климата и сопутствующие им перемены.

В Сибирском федеральном университете и Институте леса имени Сукачева СО РАН заявили, что одним из изменений, связанных с глобальным потеплением, станет замена лиственницы сосной в подавляющем большинстве мест.

Сосна может встать на замену лиственнице в лесотундре, северной тайге и горах. Таяние мерзлоты приводит к повышенной влажности почвы, что негативно сказывается на деревьях и меняет их видовой состав, что, в свою очередь, приводит к глобальным катастрофическим последствиям. Статья об этом размещена на портале Agricultural and Forest Meteorology.

Таким образом, по мнению ученых, сибирские леса со временем станут походить на скандинавские, а «испарительная способность» лесов значительно снизится из-за сменившегося состава деревьев.

Приостановить процесс изменения будет непросто. Одним из естественных способов сохранить первоначальные природные установки могли бы стать лесные пожары, так как из-за них ускорился бы процесс минерализации органической массы, но пожары, в свою очередь, критически опасны для всего живого.

Ранее ученые также рассказали, что из-за глобального потепления к 2050 году Москва может стать российским Детройтом – температура в городе в самом жарком месяце повысится на 5,5 градусов, а жители Петербурга почувствуют себя как в болгарской Софии.