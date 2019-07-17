Наркобарона Коротышку приговорили к пожизненному сроку

Федеральный суд в Бруклине приговорил наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо («Коротышка») к пожизненному заключению.

Его признали виновным в организации преступного сообщества, которое ввозило контрабандой тонны наркотиков в США. Сам Эль Чапо свою вину до последнего полностью отрицал.

Также осужденного обязали выплатить 12 миллиардов долларов - сумму, которую, по мнению властей США, он заработал на наркоторговле, передает Reuters. Теперь сторона защиты намерена обжаловать обвинительный приговор.

62-летний Эль Чапо возглавлял мексиканский наркокартель «Синалоа», который контролировал более трети всех поставок запрещенных препаратов в США. В частности в 1980-х годах он прорыл несколько тоннелей под границей США и Мексики, которые позволяли ему переправлять наркотики быстрее остальных наркобаронов. Некоторые из них, как отмечается, все еще находят местные органы безопасности.

После смерти лидера «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена, Гусмана был назван самым опасным преступником в мире.При этом, по данным Forbes, Эль Чапо стал одним из самых богатейших людей мира с многомиллиардным состоянием.

Гражданин Мексики Эль Чапо уже дважды получал тюремные сроки в стране и дважды бежал из мест заключения. В третий раз его поймали в 2016 году и выдали в США из-за отказа мексиканского Верховного суда принимать обвиняемого на родину.

*Аль-Каида - террористическая организация, запрещена в РФ