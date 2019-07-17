Россиянам показали, как будут выглядеть их новые паспорта

Вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт россиянина. Это будет бесконтактная карточка с голографическим изображением владельца, оснащенная чипом и QR-кодом.

Карта будет содержать основную информацию о владельце: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, данные о месте проживания, а также о водительских правах, СНИЛС и ИНН. Удостоверение выдается на десять лет, данные о его действии также будут прописаны на карточке.

По словам Акимова, электронный паспорт будет гораздо безопаснее бумажного варианта, так как его подделка обойдется несоизмеримо дороже.

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«Хватит несколько секунд, чтобы заблокировать его», - также подчеркнул он.

В будущем у россиян появится возможность совершать различные операции при помощи электронного удостоверения через приложение «Мой паспорт», сообщает РИА Новости. Работать оно будет на всех платформах, включая российскую операционную систему «Аврора», которая находится в разработке.

Ранее стали известны сроки оснащения граждан России электронными паспортами. Так, их выдачу планируют начать уже в июле 2020 года.