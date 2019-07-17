В Госдуме одобрили возвращение «курилок» в аэропорты

На пленарном заседании, проведенном во вторник, 16 июля, в Государственной думе, был принят в первом чтении законопроект о возврате комнат для курения в здания аэропортов. Проект приняли большинством голосов.

Предполагается, что при окончательном возвращении «курилок» на территории аэровокзалов, их оснастят особо мощными системами вентиляции, препятствующими распространению табачного дыма дальше самой комнаты. Об этом рассказал глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Впервые о возвращении комнат для курения заговорили в 2017 году, однако на тот момент проект потребовал уточнения, которое впоследствии было проведено. Комитеты Госдумы по транспорту и строительству и по охране здоровья рекомендовали принять законопроект, в то время, как в Минтрансе идею не поддержали, заявив, что курение опасно для здоровья.