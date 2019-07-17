В США обвинили Турцию в подрыве обязательств в НАТО из-за C-400

Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает ее обязательства в рамках НАТО. Об этом 17 июля говорится в заявлении, распространенном Вашингтоном.

В Белом доме подчеркнули, что Турция более 65 лет является надежным партнером НАТО, однако приобретение С-400 «подрывает обязательства», которые союзники взяли на себя по отношению к российским системам.

«Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с Альянсом», - уточняется в сообщении.

Ранее президента США Дональд Трамп заявил, что истребители-бомбардировщики F-35 не достанутся Турции из-за закупки С-400. По его мнению, ситуация вокруг приобретения российского вооружения оказалась «сложной и несправедливой».

Поставки систем противовоздушной обороны С-400 в Турцию начались 12 июля. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с российской стороной важнейшим соглашением в истории страны. При этом Анкара продолжает рассматривать предложение Вашингтона о закупке аналогичных систем Patriot.