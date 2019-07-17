Боевики нанесли удары по сирийским Латакии, Хаме и Алеппо

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, нанесли за сутки не менее шести ударов по мирным провинциям Сирии. Об этом сообщил на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сараф, Калъат-Марза и Джей-Бахса провинции Латакия, Хамамият и Хараб-эль-Хизатио провинции Хама, а также населенного пункта Сабикия провинции Алеппо», - сообщил он.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск.

В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали, что общая численность группировки террористов здесь составляет 50 тысяч человек.