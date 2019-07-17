Контактная группа объявила о бессрочном перемирии в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.

Стороны также подчеркнули «важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня, о чем будут сделаны публичные заявления высшего командования сторон».

По словам спецпредставителя председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартина Сайдика, перемирие начнется в день досрочных парламентских выборов на Украине, 21 июля в 00:01. При этом перемирие будет «всеобъемлющим, устойчивым и бессрочным».

Уточняется, что речь шла о полном отказе от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций, а также неприменения любого вида огня.

Как сообщил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов, стороны конфликта в Донбассе во время переговоров в Минске пришли также к договоренности отремонтировать мост в станице Луганской и использовать его в дальнейшем в мирных целях. По словам Грызлова, прошедшее заседание оказалось «одним из самых результативных».

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что республики Донбасса предложили Украине в срочном порядке провести обмен по формуле «всех на всех». По ее словам, украинская сторона попросила шесть недель на подготовку списка, после чего будет назначена дата обмена.