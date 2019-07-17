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Зеленский объяснил, почему позвонил Путину

Кристина Волкова
22:10 17.07.2019
По его словам, разговор Киева с Путиным много значил для жителей, поэтому он сделал шаг навстречу российской стороне.
© Видео: YouTube © Фото: youtube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому лидеру Владимиру Путину.

При этом, как отметил украинский глава, среди таковых оказались даже те, кто пугал его и настоятельно не рекомендовал делать больших ошибок. По его словам, разговор Киева с Путиным много значил для жителей, поэтому он сделал шаг навстречу российской стороне.

«Мы должны благодарить наших партнеров, но в то же время иметь свое мнение», — заявил Зеленский на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Он подчеркнул, что человеку нечего бояться, если правда на его стороне. По мнению Зеленского, предыдущая власть Украины не хотела остановить войну в Донбассе, несмотря на постоянное общение с российской стороной. Президент Украины также затронул вопрос возможной встречи лидеров «нормандской четверки»

 «12 июля была первая встреча, договорились, что будет еще одна— уже более существенная, а через одну переговоры могут состояться в присутствии всех четырех лидеров», — сказал Зеленский.

Ранее, 11 июля, Владимир Путин провёл телефонный разговор с Зеленским. Они обсудили вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины, а также возвращении граждан, удерживаемых с обеих стороне. Кроме того, отдельно лидеры двух стран затронули вопрос по освобождению украинских моряков.

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