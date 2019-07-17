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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС запустили переработку ядерных отходов

Вера Чернышева
21:27 17.07.2019
За первую неделю работы специалисты цементировали почти три тонны жидких отходов.
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС запустили переработку ядерных отходов
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

На промышленной площадке в зоне Чернобыльской АЭС в Украине открылся завод по переработке жидких ядерных отходов. На нем планируется обрабатывать по 200 бочек емкостью 200 литров в сутки.  

«На сегодняшний день происходит поэтапное освоение проектной мощности. Постепенно завод должен выйти на переработку 42 упаковок - бочек емкостью 200 литров - в сутки. При бесперебойном функционировании завода на протяжении всех 250 рабочих дней, это 10,5 тысяч упаковок в год», - рассказал председатель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

На предприятии жидкие отходы путем цементирования превращают в твердые, чтобы сделать их хранение и захоронение более безопасным. За первую неделю эксплуатации завода переработать удалось 2755 кг жидких отходов, сообщается на сайте Госагентства. 34 упаковки отходов в данный момент находятся в зале выдержки, после их отправят на радиационной контроль и захоронят в специальных приповерхностных хранилищах.

Проект завода в Украине утвердили в 2001 году, его строительство велось на средства бюджета и Счета ядерной безопасности. Возведение предприятия завершили в 2014 году, однако открыли его не сразу из-за вступления в силу новых строительных норм и необходимости в реконструкции.

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