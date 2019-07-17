Птица в двигателе экстренно «посадила» истребитель США в Польше

Истребитель F-15 совершил аварийную посадку на военном аэродроме в Великопольском воеводстве на западе Польши.

Отмечается, что во время старта в двигатель самолета влетел птица, после чего пилот принял решение вернуться на авиабазу вылета в городе Повидз. В результате инцидента никто не пострадал.

После технического осмотра самолет снова вылетел для выполнения задания, передает издание RMF.FM со ссылкой на представителя Главного командования подполковника Марека Павляка.

Польская армия не сообщила о задачах, выполняемых американскими военно-воздушные силы на территории Польши. Известно, что самолеты F-15 и F-35 участвуют в собственных военных учениях.

В свою очередь Американские ВВС в Европе и Африке опубликовали на своем сайте информацию, что истребители F-35 и F-15 приземлились во вторник на авиабазе в Повидзе в рамках операции Rapid Forge. Также там приземлился транспортный самолет C-130J Super Hercules.

Операция Rapid Forge направлена ​​на повышение оперативной совместимости с союзниками и партнерами по НАТО и повышение оперативного потенциала.