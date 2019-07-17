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«Таких людей в стране десятки тысяч»: Федермессер о задержании матери ребенка-инвалида

Вадим Синицын
21:11 17.07.2019
Боголюбову задержали на таможне за получение посылки с препаратом «Фризиум», который был прописан ее сыну Михаилу для лечения судорог.
«Таких людей в стране десятки тысяч»: Федермессер о задержании матери ребенка-инвалида
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Ситуации, подобные той, что произошла с москвичкой Еленой Боголюбовой, случаются из-за отсутствия в стране неинъекционных препаратов, подходящих для лечения судорог. Такое мнение озвучила учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер.

Боголюбову задержали на таможне за получение посылки с препаратом «Фризиум», который был прописан ее сыну Михаилу для лечения судорог. Оказалось, что лекарство не зарегистрировано на территории России.

«Другие препараты вызывают у него анафилактический шок. Дело в том, что у нас еще нет препаратов в подходящей для детей форме, есть только в виде инъекций. У Миши стоит гастростома, таблетку можно растолочь в ложке и влить вместе с едой. Любая инъекция – это больно… Страх – дополнительный фактор риска для возникновения тех самыъ судорог. У мамы это второй ребенок, болеющий генетическим наследственным заболеванием. У нее уже ушла сестра Мишина, она прекрасно знает, что это за болезнь, как себя вести. И да, она заказала, вероятно, с нарушением закона, это будет дальше решаться. У нас такое законодательство, что, если это сильнодействующе наркотическое или психотропное вещество, не зарегистрированное в России, то его появление на территории страны считается контрабандой», - объяснила Федермессер в эфире «Эха Москвы».

Общественный деятель подчеркнула, что данный инцидент не является единичным случаем. В России насчитываются десятки тысяч людей, которым необходимы подобные препараты в виде таблеток. В отсутствие аналогов и в условиях непереносимости инъекций им приходится искать другие пути.

«Этот случай не единичный. У нас есть реестр, который собирали после прошлогоднего ареста мамы по имени Екатерина Кононова. Она тогда передавала другой маме оставшийся у нее диазепам… Мы дополняли информацию обо всех, кто нуждается в таких препаратах. Только те, кто прочитал нас на Facebook, переслал сведения – это более 14 тысяч человек, и мы говорим только про мам неизлечимо больных детей. А есть еще взрослые люди, страдающие эпилепсией. По предварительных расчетам, людей, которые нуждаются в таких не инъекционных препаратах, вдумайтесь в цифру – более 200 тысяч в стране», - сказала учредитель фонда «Вера».

Москвичку Елену Боголюбову задержали в почтовом отделении, когда женщина забирала посылку с нелегальным на территории России препаратом «Фризиум». Она объяснила сотрудникам таможенной службы, что воспитывает неизлечимо больного ребенка, а лекарство помогает избавить его от мучительных судорог. После допроса женщину отпустили домой, так как на ее иждивении находится больной ребенок. Лекарства были изъяты.

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