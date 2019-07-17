«Для танго нужны двое»: Лавров рассказал об отношениях России и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как развиваются отношения между Россией и США. По его мнению, делать какие-либо прогнозы в отношениях двух стран – «дело неблагодарное». Он добавил, что Вашингтон ведет себя непоследовательно, а иногда и непредсказуемо.

«Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто», - заявил дипломат.

Лавров добавил, что процесс выстраивания двухсторонних связей является обоюдным. При том, что это всегда движение навстречу друг к другу. И Россия к этой работе готова.

«Мы – крупнейшие ядерные державы, государства-основатели ООН и постоянные члены ее Совета Безопасности. Сотрудничество между нами – ключевой элемент обеспечения стабильности и предсказуемости в мировых делах. Но не все зависит от нас: для танго, как говорят, нужны двое», - сказал глава МИД aif.ru.

Министр уточнил, что по мере приближение президентский выборов в США в 2020 году, будет наблюдаться нагнетание антироссийских фобий. Но Москва, несмотря на трудности, будет продолжать искать точки соприкосновения с Вашингтоном.

Ранее стало известно мнение Лаврова об отношениях России и Грузии. Дипломат сказал, что взаимоотношения разных ответвлений власти – это внутренние дела Грузии, и выразил уверенность во невмешательстве в это России. Он также добавил, что сама ситуация вызывает беспокойство.