СК РФ завел уголовное дело против взяточников из Росгвардии

Следственные органы Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу завели уголовное дело по факту «Получения взятки» двумя сотрудниками Национальной гвардии.

По данным следствия, подозреваемые, действуя сообща, создали видимость изъятия наркотиков у несовершеннолетнего подростка, после чего стали требовать взятку в качестве освобождения его от уголовной ответственности.

«Далее реализуя свой преступный умысел, подозреваемые получили с потерпевшего часть взятки в размере 140 тысяч рублей, после чего были задержаны сотрудниками полиции», - пояснила помощник руководителя по взаимодействию со СМИ ГСУ СК РФ по региону Снежана Шабельник.

В настоящее время проводится комплекс мероприятия, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося накануне. В частности, решается вопрос об избрании меры пресечения бойцам Росгвардии, а также предъявления им обвинений.

Ранее стало известно, что в Петербурге днем, 16 июля, двое сотрудников Нацгвардии остановили 16-летнего школьника Антона. При обыске у него якобы обнаружили пакет с наркотиками, после чего Росгвардейцы потребовали от подростка 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Подросток сначала передал сотрудникам 40 тысяч, после чего его пригласили пройти к банкомату, чтобы снять деньги с карты отца. В этот момент подросток воспользовался случаем и позвонил в полицию. Сотрудников Росгвардии задержали, когда подросток передавал им еще одну часть взятки.