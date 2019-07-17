В Европарламенте одобрили план Медведчука по урегулированию ситуации в Донбассе

План главы украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» об автономном статусе Донбасса направлен на установление мира и отвечает интересам Украины. Таким мнением поделился с журналистами французский депутат Европарламента Николя Бе.

Политик полагает, что многим стратегия, которая предполагает создание автономного региона в составе Украины с собственными органами госуправления, может показаться утопичной, однако «это необходимо» ради примирения. По словам депутата, действия Медведчука направлены именно на установление мира в Украине.

«И желание диалога, в первую очередь, и длительного мира, мне кажется абсолютно отвечает интересам Украины», - сказал он.

Он добавил, что странам Европы необходимо отказаться от логики «холодной войны» в отношениях с Россией.

«Европейские институты подпитывали конфликт с Россией, используя Украину в этом конфликте. И я думаю, надо уйти от этой логики. Надо защищать территориальную целостность, суверенитет Украины, но не подпитывая новые конфликты с Россией», - цитирует Бе РИА Новости.

Медеведчук 17 июля представил на заседании Европарламента в Страсбурге план по урегулированию конфликта на востоке Украины. Согласно ему, Донбасс должен стать самостоятельным регионом в составе страны, с собственными парламентом и правительством. Таким образом удастся прекратить боевые действия, считают в партии Медведчука.

Впервые стратегия была презентована на партийном съезде 29 января. После этого прокуратура Украины возбудила против Медведчука уголовные дела по статьям «госизмена» и «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».