«Вопросы не жизни, а выживания»: задержанная мать ребенка-инвалида рассказала о борьбе с болезнью

Борьба за жизнь ребенка-инвалида со сложным диагнозом продолжается каждый день, и представляет собой совершенно другой мир. Таким мнением со «Звездой» поделилась россиянка Елена Боголюбова, которую ранее задержали за покупку запрещенного в стране лекарства для облегчения судорог ее сына Михаила.

«Детей таких много. Мамочек с такими детьми тысячи. У меня, когда родились дети, двое, погодки… дети здоровые, и ты не касаешься этого. Но когда родилась Ева с тяжелым пороком сердца, потом Мишка за ней же… мы окунулись в совершенно другой мир. Когда живешь и у тебя здоровые дети, и сам здоров, ты этого не касаешься. А тут ты сталкиваешься с вопросами выживания. Не вопросами жизни, знаете, куда поехать отдохнуть с детьми, а вопросами выживания», - рассказала Елена.

Сыну Елены оказывают поддержку его ровесники, учащиеся из местных школ. Они навещают Михаила, рисуют для него рисунки, чтобы украсить комнату.

«Гости приходили, из 82-й школы, из 75-й. Дети, ровесники моего сына. Дарили подарки, рисовали рисунки, поздравляли с днем рождения, обещали принести еще больше рисунков, что на палату не было похоже», - рассказала мать.

Помощь Мише оказывают и медицинские учреждения. В распоряжении семьи несколько аппаратов от хосписа, с помощью которых ребенка можно транспортировать и поднимать. Кроме того, паллиативное отделение выдает необходимые кислородные аппараты.

Ранее ситуацию с задержанием Елены Боголюбовой прокомментировала уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. Обмудсмен подчеркнула, что сложившаяся ситуация недопустима и требует тщательного изучения. Кузнецова добавила, что на данный момент существует разработанная вместе с экспертами дорожная ката, в которой есть предложения по разрешению подобных ситуаций.

Москвичку Елену Боголюбову задержали в почтовом отделении, когда женщина забирала посылку с нелегальным на территории России препаратом «Фризиум». Она объяснила сотрудникам таможенной службы, что воспитывает неизлечимо больного ребенка, а лекарство помогает избавить его от мучительных судорог. После допроса женщину отпустили домой, так как на ее иждивении находится больной ребенок. Лекарства были изъяты.