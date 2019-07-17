Донецк предложил Киеву провести срочный обмен пленными по формуле «всех на всех»

Донецкая и Луганская народные республики предложили властям Киева в срочном порядке провести обмен пленных «всех на всех».

При этом Донецк исключает любые варианты поэтапного обмена. В ответ украинская сторона запросила до окончательной подготовки по данному процессу два месяца, после чего контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе назначит дату процедуры обмена.

В данный момент на подконтрольной Киеву территории находится 101 человек, запрашиваемый Донецкой стороной, заявила по итогам встречи участников Трехсторонней контактной группы (ТГК) по ситуации на востоке Украины омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передает РИА Новости. Она добавила, что на территории Донецка находятся пятьдесят человек, разыскиваемых Киевом или задержанных силами ДНР.

«С этой инициативой мы обратились к господину Тони Фришу (координатор гуманитарной подгруппы ТКГ). Для «процессуальной очистки» этих людей Донецку нужно около месяца, украинская сторона обозначила срок в шесть недель», - пояснила Морозова.

По словам омбудсмена, Киев уже неоднократно нарушал процедуру обмена пленными, не выполняя ее в полном объеме или вовсе исключая из списка отдельных лиц.

Встреча участников Контактной группы состоялась сегодня в Минске. Следующая встреча ожидается 31 июля 2019 года.