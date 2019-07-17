На строительство Главного храма ВС РФ пожертвовали более 2,5 млрд рублей

Почти 57 тысяч человек пожертвовали средства на строительство Главного храма Вооружённых сил России, который сейчас возводят в подмосковном парке Патриот.

В общей сложности собрано более двух с половиной миллиардов рублей. И пока строители возводят стены и купол церкви, главная икона ВС РФ совершает паломничество по всей стране – в Крыму, Ростове, Волгограде, и прямо сейчас в Краснодарском крае.

Отмечается, что лик Спаса написан на лафете от пушки петровских времён. В эту же доску вмонтированы винтовки Мосина – символы воинской доблести.

«Когда я работал над главной иконой вооруженных сил, я не только обращался к первообразу, я ведь думал о тех ребятах, солдатах, которые в служении своём может и жизни отдали», - отметил автор иконы, главный художник Сретенских мастерских, Михаил Леонтьев.

Иконописец в своей мастерской также продолжает работать над другими иконами для будущего храма, где в каждом из его пределов будет располагаться лик святого покровителя определенных род войск. В своих работах Леонтьев использует левкас, сусальное золото и охру – те же материалы, что использовались в иконописи тысячу лет назад

Сам храм обещает стать грандиозным памятником русскому воинству с куполом 19 метров 45 сантиметров. Такие точные цифры связаны напрямую с годом победы в Великой Отечественной войне. Ступени на входе отольют из трофейного немецкого оружия, а вокруг храма протянется дорога памяти и стены с миллионами фотографий тех, кто сражался за Родину.