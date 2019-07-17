Кузнецова назвала недопустимой ситуацию с задержанием матери ребенка-инвалида

Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала недопустимой ситуацию с задержанием матери больного ребенка за приобретение незарегистрированного в России препарата.

«Безусловно, считаю, что ситуация недопустима. Мы даже связывались с сотрудниками Федеральной таможенной службы, которые непосредственно участвовали в выяснении обстоятельств случившегося», - рассказала Кузнецова.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка также отметила, что произошедшее требует тщательного изучения.

«Почему мама была вынуждена пойти на такой шаг? Если этот препарат был ребенку назначен, то он должен был его получать. Если препарат не зарегистрирован на территории РФ, то существуют специальный порядок. И получить разрешение соответствующее в Минздраве можно достаточно оперативно. К сожалению, это уже не первая ситуация, когда маму ребенка, страдающего тяжелым заболеванием, привлекают к ответственности за попытки приобрести необходимый препарат для своего ребенка», - объяснила Кузнецова.

Детский омбудсмен также рассказала о разработанной совместно с экспертами дорожной карте, в котором есть предложения по разрешению данной ситуации.

«Нами совместно с экспертами разработана соответствующая дорожная карта и в ней в том числе есть соответствующие предложения.

Москвичку Елену Боголюбову задержали в почтовом отделении, когда женщина забирала посылку с нелегальным на территории России препаратом «Фризиум». Она объяснила сотрудникам таможенной службы, что воспитывает неизлечимо больного ребенка, а лекарство помогает избавить его от мучительных судорог.

После допроса женщину отпустили домой, так как на ее иждивении находится больной ребенок. Лекарства были изъяты.

Обеспокоенность сложившейся ситуацией уже выразили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что этот случай требует особого внимания.