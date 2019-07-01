В результате затопления АЗС в Тулуне образовалось нефтяное пятно

Несколько бензоколонок в городе Тулун Иркутской области ушли под воду в результате наводнения, обрушившегося на регион. Об этом заявил глава регионального парламента Сергей Сокол.

«Порядка трех-четырех бензоколонок оказалось под водой, там большое нефтяное пятно, это опасная вещь, которая может загореться», - сообщил чиновник, не уточнив размеры пятна.

По словам Сокола, утром он провел встречу с гендиректором «Иркутскэнерго» Олегом Причко, в ходе которой обсуждался вопрос ликвидации последствий разлива горючего.

По сообщениям администрации Тулуна, в городе подтоплено более 1 тысячи жилых домов и ряд социальных объектов. Также затопленными оказались водозабор и 6 километров трассы «Сибирь». По прогнозам специалистов, снижение уровня воды в реке Ие, подтопившей населенный пункт, где проживают около 42 тысяч человек, будет продолжаться по меньшей мере две недели.

Напомним, паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей. Спасатели ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.