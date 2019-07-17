Московская таможня объяснила задержание матери ребенка-инвалида

Задержанная в Москве за покупку нелегального препарата мать больного ребенка не предоставила рецепта на лекарственное средство и четких указаний от врачей для лечения им. Об этом «Звезде» рассказала начальник отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова.

По ее словам, в посылке, которая прибыла из Европы, сотрудники таможенной службы обнаружили 400 таблеток препарата. Они содержали в себе вещество клобазам, которое включено в список запрещенных к обороту на территории Российской Федерации прекурсоров, наркотических и психотропных веществ.

«Была задержана женщина, которая таможенникам пояснила, что данные лекарства она заказала для своего больного ребенка. <…> В почтовое отделение [доверенными лицами] были предоставлены копии медицинских документов, которые подтверждали тяжелый диагноз ребенка, но не содержали ни рецепта на препарат, ни четких указаний к возможности лечения этим препаратом. Было лишь рекомендовано употреблять это препарат», – пояснила Анчипорова.

Женщину отпустили домой, так как не ее иждивении находится больной ребенок, а таблетки изъяли, добавила она. Анчипорова отметила, что в данном случае таможенные органы четко исполняли постановление правительства.

«Сейчас московской таможней собираются материалы, и будут они, конечно же, переданы в прокуратуру и МВД для принятия дальнейших процессуальных решений», – уточнила представитель ведомства.

От лица таможенной службы Анчипорова также рекомендовала россиянам перед заказом лекарства за границей ознакомиться с его составом, узнать, есть ли у него российские аналоги.

Москвичку Елену Боголюбову задержали в почтовом отделении при попытке забрать посылку с нелегальным на территории России препаратом фризиум. Правоохранителям она пояснила, что воспитывает неизлечимо больного ребенка, а лекарство призвано избавить его от мучительных судорог. Обеспокоенность сложившейся ситуацией уже выразили в Кремле.