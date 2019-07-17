Экипаж SIRIUS вышел из четырехмесячной изоляции

Шесть членов экипажа SIRIUS завершили четырехмесячный изоляционный эксперимент и вышли из наземного экспериментального комплекса в Институте медико-биологических проблем РАН. Отмечается, что эксперимент имитировал реальный полет на Луну с высадкой на ее поверхность.

Экипаж встретили руководители эксперимента, представители Роскосмоса, Ракетно-космической корпорации «Энергия», Центра подготовки космонавтов, а также NASA. Среди участников эксперимента были Дарья Жидова, Анастасия Степанова, Стефания Федяй, Рейнхолд Повилаитис, Аллен Миркадыров и командир экипажа Евгений Тарелкин.

«Участники международного экипажа SIRIUS поставленные Вами задачи выполнили в полном объеме», - доложил последний директору Института медико-биологических проблем РАН Олегу Орлову.

Четырехмесячный изоляционный эксперимент включал в себя несколько этапов. Это перелет до спутника с последующим облетом для поиска места приземления, приземление четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности, пребывание на орбите Луны и дистанционное управление лунным ровером для подготовки базы и возвращение на Землю.

«Данный эксперимент призван стать одной из опор организации длительных полетов. Нынешний эксперимент позволит нам планомерно подготовить будущие миссии на Луну и минимизировать риски», - сказал журналистам на торжественной церемонии заместитель руководителя Роскосмоса Сергей Савельев.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно ИМБП РАН и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) при поддержке стран-партнеров России, Германии, Франции, Италии и других. Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней.

Также планируется проведение еще нескольких экспериментов продолжительностью восемь и двенадцать месяцев в течение пяти лет.