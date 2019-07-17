Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой области Украины. Ранее претендовать на паспорт РФ в упрощенном порядке могли только проживающие на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые занимают лишь часть двух вышеуказанных областей.

Во время «Прямой линии» с Путиным беженцы из Донецка, переехавшие в Татарстан, попросили президента предоставить им российское гражданство в упрощенном порядке. Семья из девяти человек приехала в Россию из города Торец, который находится на подконтрольной Киеву территории.

Владимир Путин пообещал, что оценит необходимость корректировок в законодательстве.