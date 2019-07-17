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Директор благотворительного фонда рассказала, почему тысячи матерей покупают незарегистрированные в России лекарства для своих детей

Лина Давыдова
18:14 17.07.2019
Тысячи матерей приобретают незарегистрированные в России препараты для своих детей, и каждая из них может оказаться в такой же ситуации, что и Елена Боголюбова. Об этом «Звезде» рассказала директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава прокомментировала «Звезде» ситуацию с задержанием Елены Боголюбовой - матери больного ребенка, которая приобрела незарегистрированное в России лекарство.

По словам Лиды Мониавы, это не первый подобный инцидент. Год назад похожая история случилась с мамой другого пациента детского хосписа, Арсения Коннова. Женщину задержали с микроклизмами «Диазепама», которые помогали ребенку от судорог.

«У мамы на руках были микроклизмы "Диазепама" - это другой незарегистрированный в России противосудорожный препарат, и на маму открыли уголовное дело, ей грозил реальный срок. В частности, благодаря СМИ удалось это уголовное дело закрыть. И после этого были совещания в Минздраве, разные поручения, и очень много нам было дано обещаний, что все наладится. Но прошел год, и ничего изменилось. Весь этот год родители как покупали лекарство нелегально, так и продолжают покупать», - пожаловалась Мониава.

Как рассказала директор благотворительного фонда, с такой проблемой могут столкнуться мамы тысяч российских детей с неизлечимой болезнью, так как многие из них покупают на свой страх и риск незарегистрированные лекарства.

«То есть завтра может следующая мама попасться только из-за того, что хочет состояние своего ребенка облегчить», - пояснила Мониава.

Она также объяснила, почему мамам детей с тяжелыми болезнями приходится приобретать незарегистрированные в России препараты, несмотря на существующие разрешенные в стране аналоги этих лекарств.

«Противосудорожных лекарств во всем мире вообще очень много существует. И в России довольно много их зарегистрировано, и довольно много используется. И большинству детей они помогают. Но есть дети с особо сложной формой эпилепсии, с особо сильными судорогами, для которых не действуют препараты, разрешенные в России. И во всем мире есть протоколы лечения детей с эпилепсией. В них входят и "Фризиум", и "Сабрил", и "Диазепам" в микроклизмах. Это общемировая практика», - объяснила она.

Рассказала Мониава и о состоянии самой Елены Боголюбовой после задержания. Сейчас женщина очень переживает за своего сына, так как не может быть с ним рядом из-за дачи показаний.

«Она вчера в начале первого ночи вернулась домой. Сегодня в 10 утра ее снова вызвали в дознавательную. Она снова давала показания, у нее снова копировали все документы. Там сказали, что теперь дело из таможни переходит в СК. Мы пока не знаем, будет возбуждено уголовное дело и если будет, то по факту или против кого-то», - сказала Мониава.

Опасения вызывает и состояние Миши Боголюбова. У ребенка болезнь Баттена - неизлечимое генетическое заболевание, из-за которого мальчик страдает от мучительных судорог.

«Миша в тяжелом состоянии, у него вчера кровотечение было желудочное. Его нужно все время санировать, через трубочку мокроту убирать из горла. Из-за того, что мама не может этого сделать, и Мише хуже, и мама переживает», - пояснила Мониава.

Елену Боголюбову задержали на почте при попытке получения посылки с заказанным через Интернет препаратом «Фризиум». Незарегистрированное в России лекарство от судорог ребенку выписали врачи.

Таможенники арестовали посылку как контрабанду. Боголюбову допрашивали несколько часов.

Ситуацию с матерью больного ребенка изучили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле разберутся в этой истории.

Ранее Елена Боголюбова прокомментировала журналистам ситуацию с ее задержанием. Она подчеркнула, что сейчас возможное возбуждение уголовного дела ее волнует куда меньше, чем состояние сына.

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