Илон Маск презентовал чипы для чтения мыслей

Компания Илона Маска Neuralink презентовала в Сан-Франциско нейроинтерфейсы, которые можно использовать для подключения человеческого мозга к компьютерам.

Устройство для считывания мыслей представляет собой так называемые нити с проводимыми электродами. Они практически невидимы и в ширину составляют не больше четверти человеческого волоса. Такие чипы при имплантации в мозг парализованного человека будут передавать мысли на устройство, закрепленное за ухом. После этого считываемая информация будет выводиться на компьютер или телефон.

Таким образом немощный человек сможет писать текстовые сообщения и даже просматривать сайты в Интернете.

«Многие люди уверены, что это невозможно, - приводит Bloomberg слова президента компании Макса Хода. - В ближайшие десять лет в этой области будет прорыв, и они должны относиться к этому серьезно».

Вживление чипов, как предполагается, будет происходить через специального нейрохирургического робота. Для этого он просверлит в черепе пациента четыре восьмимиллиметровых отверстия, через которые будут подключены нейроинтерфейсы. Однако тестирование на людях данного устройства запланировано только на следующий год.

Сейчас исследования прошли только лабораторные крысы с успешным результатом в 87%. Одна из особей присутствовала при этом на самой презентации устройства.

Компания планирует в ближайшее время получить разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, чтобы начать тестирование на добровольцах.