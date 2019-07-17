В России анонсировали сроки выдачи электронных паспортов

Россия полностью перейдет на электронные паспорта к 2024 году. Об этом заявил на совещании по внедрению электронного удостоверения личности в стране премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он акцентировал внимание на том, что переход на новый вид документов должен быть комфортным, а сама система - защищена от взлома, ошибок и сбоев. По словам Медведева, бумажные версии паспортов будут действовать до конца срока их замены.

«У многих людей, тем более у людей в возрасте, есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода. К этому нужно относиться с вниманием и уважением», - сказал премьер на встрече в подмосковных Горках.

Медведев добавил, что уровень развития технологий в стране достаточен для реализации такого масштабного проекта: так, российские компании могут поставлять чипы для паспортов.

На совещании также было озвучено, что электронные паспорта возможно ввести и до окончания намеченного срока. Премьер эту инициативу поддержал.

«Очевидно, что мы можем действительно быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Вот есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году», - отметил Медведев.

Заместитель премьера Максим Акимов, в свою очередь, заявил, что выдача электронных удостоверений начнется в июле 202о года, а завершится уже в 2022 году. Первыми нововведение опробуют жители Москвы.