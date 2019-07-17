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МИД РФ раскрыл планы США по увеличению численности ЧВК на севере Сирии

Александр Пешков
17:05 17.07.2019
Повышение численности частных военных компаний происходит на фоне сокращения американского контингента в Сирии.
МИД РФ раскрыл планы США по увеличению численности ЧВК на севере Сирии
© Фото: U.S. Department of Defense flickr

Командование Вооруженных сил США планирует увеличить численность сотрудников частных военных компаний на севере Сирии на фоне сокращения своего контингента. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Командование ВС США в связи с планируемым сокращением своего контингента на территории Сирии действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах сотрудников ЧВК», - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что численность персонала ЧВК в Сирии превышает четыре тысячи человек, а во второй половине июня в Сирию прибыли 540 человек, в том числе 70 представителей командного и инструкторского составов.

По ее словам, главная задача американских ЧВК - подготовка лояльных Вашингтону боевых отрядов, а также охрана объектов нефтегазовой инфраструктуры и обеспечение безопасности.

Ранее глава российского МИД заявил, что США нагнетают ситуацию вокруг зоны деэскалации Идлиб. 

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