Москву затопил тропический ливень

Сильный ливень с грозой обрушился на Москву и пригород 17 июля. В некоторых районах уже подтоплены целые улицы и трамвайные пути.

В социальных сетях очевидцы сообщают о затруднении движения транспорта из-за дождя на улицах Сущевский вал, Образцова, Щукинской и многих других. Кроме того, от потопа страдают жители подмосковных Люберец.

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О неблагоприятных погодных условиях ранее предупреждало МЧС: ветер способен усиливаться до 18-20 м/с, также возможен мелкий град. По данным синоптиков, за последние дни на отдельных территориях региона выпадет до половины месячной нормы осадков.