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Редкую аномалию в Атлантическом океане сняли на видео

Кристина Волкова
16:59 17.07.2019
Ученые отметили, что зачастую нельзя встретить на дне океана такое большое скопление рыб.
© Видео: YouTube © Фото: ScienceAlertVideos, YouTube

Исследовательского судно Национального управления океанических и атмосферных исследований США показало удивительные кадры со дна Атлантического океана - как стая детенышей акул поедает рыбу-меч, после чего набег на место совершает другая крупная рыба.

В пасти у рыбы-клыкача внезапно оказывается колючая акула, которая буквально за секунду до этого проплывала мимо живой. Видео опубликовано на сайте организации, которая проводила исследование по изучению морских обитателей.

По мнению экспертов, скорее всего, рыба-меч погибла незадолго до появления батискафа, при этом особь не убили и это не была сорвавшаяся с крючка или лески добыча рыбаков. Причиной смерти могла стать болезнь или возраст рыбы.

«Когда судно проплыло над камнями, кораллами, губками и множеством мелких рыб, ищущих убежища, появилось несколько маленьких акул. Потом появилась целая стая акул, примерно 11 особей, которые жадно набрасывались на мертвую рыбу-меч в 2,5 метра длиной», - говорится в материале исследователей.

Ученые назвали эту встречу редкостью и большой удачей, потому что зачастую нельзя встретить на дне такое большое скопление рыб, тем более акул, если только не привлекать их кусочками еды.

Исследователи также описали способ нападения клыкача на акулу путем заманивания ее в один из рвов для укрытия. Туда охотник заманивает свою жертву, после чего нападет на нее, словно «из-за угла». Предположительно, рыба не могла питаться рыбой-меч, поэтому она выждала время, пока на месте окажется несколько десятков других представителей вида.

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