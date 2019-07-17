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Суд продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Кирилл Кунецкий
16:49 17.07.2019
Все они пробудут под стражей еще три месяца.
Суд продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.

Ранее в ходе этого заседания было оглашено решение продлить срок ареста для группы из 13 моряков, которых обвиняют в нарушении государственной границы РФ.

Двадцать четыре участника провокации в акватории Черного моря, среди которых два сотрудника СБУ, обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ.

Двадцать пятого ноября 2018 года два бронированных катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили границу РФ в Черном море. Капитаны судов опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских властей.

В итоге находившиеся на борту моряки и сотрудники украинских спецслужб были задержаны.

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