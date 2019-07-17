Суд продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.

Ранее в ходе этого заседания было оглашено решение продлить срок ареста для группы из 13 моряков, которых обвиняют в нарушении государственной границы РФ.

Двадцать четыре участника провокации в акватории Черного моря, среди которых два сотрудника СБУ, обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ.

Двадцать пятого ноября 2018 года два бронированных катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили границу РФ в Черном море. Капитаны судов опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских властей.

В итоге находившиеся на борту моряки и сотрудники украинских спецслужб были задержаны.