«Единственный препарат, который помог»: мать больного ребенка объяснила, зачем приобрела незарегистрированное лекарство

Незарегистрированный в России препарат, из-за которого мать больного ребенка Елену Боголюбову задержали в отделении почты, был назначен врачами. Об этом женщина рассказала «Звезде».

Она также добавила, что препарат был порекомендован врачами как из государственных, так и из частных клиник. Ранее лекарство уже давали ребенку, и оно оказалось эффективным.

«Я не вникала ни в какие моменты юридические. Для меня было официальным документом, что есть назначение. Были препараты, которые использовались для ребенка, но не дали эффекта. Более того, были осложнения. И это единственный препарат, который подобрали для него, который убрал эпилептические приступы и не провоцировал желудочное кровотечение. Я не исследовала этот вопрос. Вчера меня просветили таможенники», - объяснила мама пациента детского хосписа Миши Боголюбова Елена.

Женщина призналась, что возбуждение уголовного дела ее сейчас не интересует. Больше всего Елена переживает за больного сына, который нуждается в помощи. Она рассказала, что ее дочь, также страдавшая от эпилептических припадков, умерла в возрасте девяти лет, так как из-за отсутствия необходимых препаратов купировать приступы у девочки врачам не удалось.

«Когда у матери ребенок умирает и нуждается в помощи, здесь цель - помочь ребенку», - сказала Елена.

Ранее пользователи социальных сетей распространили информацию о задержании мамы пациента детского хосписа. Женщину арестовали, когда она получала посылку с лекарством от судорог «Фризиум». Этот препарат не зарегистрирован в России. Сообщалось, что двое сотрудников полиции якобы пригрозили женщине возбуждением уголовного дела и не отпускали ее домой на протяжении семи часов. Однако эту информацию опроверг московский главк МВД.

В Кремле тоже обеспокоены ситуацией с женщиной, заказавшей за границей незарегистрированное в России лекарство для больного сына. Инцидент частично разрешен, однако уголовное дело пока не закрыто. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация вызывает серьезную обеспокоенность и требует особого внимания.