Путин и Лукашенко посетили службу в Валаамском монастыре

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко побывали в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном монастыре. Службу они посетили в рамках «дня неформального общения».

В планах глав государств 17 июля также побывать в нескольких скитах и музее Валаама. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что программа на день у них «очень насыщенная». Вечером Путин и Лукашенко вылетают в Санкт-Петербург для участия в форуме регионов России и Белоруссии, который проходит с 16 по 18 июля.

В предыдущий раз российский лидер посещал Валаам 11 июля, в день памяти его основателей - преподобных Сергия и Германа. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь является одним из самых почитаемых в России. Ежегодно его посещают около ста тысяч паломников.