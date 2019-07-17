В Мексике обвиняемого в убийстве россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы

Россиянина Алексея Макеева, обвиняемого в Мексике в убийстве, приговорили к 37,5 годам заключения в тюрьме с выплатой семье погибшего мексиканца 405 тысяч евро. Также гражданин РФ должен будет выплатить штраф в размере 190,1 тысячи песо.

Права Макеева в ходе расследования обстоятельств дела и судебного слушания были соблюдены. В частности, россиянин изъяснялся на родном языке, а процессуальные документы, уведомления и необходимые взаимодействия с юристами ему переводили с мексиканского. Также Макеев имеет право на передачу для дальнейшего отбывания наказания на территории России, но с такой просьбой он не обращался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру мексиканского штата Кинтана-Роо.

Напомним, Макеев попал в сводки СМИ после того, как начал публиковать в Сети свои видео, на которых оскорблял и угрожал мексиканцам, снабжая все это нацистской символикой. В 2017 году местные жители не выдержали, окружили его дом в Канкуне и жестоко избили его. Однако один из нападавших был ранен и впоследствии скончался. С тех пор Макеев находился в тюрьме.