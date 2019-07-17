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В Кремле обеспокоены ситуацией вокруг задержанной за покупку лекарства матери ребенка-инвалида

Вера Чернышева
15:48 17.07.2019
Жительница Москвы приобрела нелегальный препарат, чтобы избавить сына от мучительных судорог.
В Кремле обеспокоены ситуацией вокруг задержанной за покупку лекарства матери ребенка-инвалида
© Фото: Lida Moniava facebook

В Кремле разберутся в ситуации вокруг матери ребенка-инвалида, которую задержали за получение посылки с незарегистрированным в России препаратом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Случай жительницы Москвы Елены Боголюбовой, которая обратила на себя внимание полиции за покупку необходимого неизлечимо больному сыну, но нелегального препарата фризиум, вызывает «серьезную обеспокоенность», отметил представитель Кремля.

«Слава богу, что благодаря вмешательству Нюты Федермессер, если я не ошибаюсь, сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично. Потому что уголовное дело остается. Конечно, это требует особого внимания», - сказал Песков

Он также напомнил, что тема оборота наркотических средств затрагивалась во время прямой линии с главой государства Владимиром Путиным.

«Вероника Юрьевна Скворцова [министр здравоохранения РФ] тогда говорила, что она обязательно разберётся с этой ситуацией. Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении», - заключил представитель Кремля.

Боголюбову задержали на почте при попытке получения посылки с заказанным в интернете препаратом фризиум. Лекарство от судорог ребенку выписали врачи, однако приобрести его в России нельзя, так как он не зарегистрирован. По той же причине посылку полицейские арестовали как контрабанду, а саму Боголюбову несколько часов продержали на почте и пригрозили ей уголовным делом, рассказала на своей странице в Facebook директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

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