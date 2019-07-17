Трое турецких дипломатов погибли при нападении в Ираке

Заместитель генерального консула Турции в Ираке и два других дипломата погибли в городе Эрбиль в результате вооруженного нападения.

Уточняется, что нападение произошло около 14:30. Вооруженная группа боевиков открыла огонь по дипломатам в одном из ресторанов города, после чего они скрылись в неизвестном направлении.

Посольство Турции в Багдаде подтвердило сообщения о нападении на группу дипломатов в Эрбиле и гибели нескольких из них, однако точные их должности пока не сообщаются.

В настоящее время место происшествия оцеплено, власти перекрыли все подъезды к нему. Туда прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.