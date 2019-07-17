Лавров: США нагнетают ситуацию вокруг зоны деэскалации Идлиб
США пытаются вывести из-под удара боевиков «Джебхат ан-Нусры»*.
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В Москве обеспокоены попытками США нагнетать ситуацию вокруг зоны деэскалации Идлиб в Сирии, заявил глава российского МИД на пресс-конференции в Москве.
Лавров отметил, что требования американской стороны сводятся к невыполнению российско-турецкого меморандума об искоренении террористической угрозы в Идлибе.
В частности, по словам Лаврова, возобновились попытки вывести из-под удара «Джебхат ан-Нусру»* и сделать террористов участниками политического процесса.
*«Джебхат Ан-Нусра» - запрещенная в России террористическая организация.