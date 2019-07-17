В Кремле назвали необъективным следствие по МН17

Россия не считает следствие и суд по катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, которые ведутся в Нидерландах, объективными. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наше отношение к следствию, которое ведется, и к суду в Нидерландах хорошо известно: мы не считаем это следствие объективным», - сказал Песков в среду, отвечая на вопрос журналистов о катастрофе рейса MH17.

Он при этом добавил, что Москва с самого начала предлагала свое участие и совместную работу по поиску виновных в ужасной трагедии, но такой возможности ей не было предоставлено.

«В связи с этим мы не можем признать в качестве объективных результаты такого следствия без участия нашей страны», - сказал Песков, добавив, что позиция российской стороны по данному вопросу не изменилась.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. В Нидерландах пытаются обвинить в случившемся Россию, демонстрируя в качестве доказательств фотографии и сообщения из социальных сетей. При этом предоставленные в 2018 году выводы Минобороны России о том, что сбивший MH17 «Бук» принадлежал ВСУ, международное следствие игнорирует.