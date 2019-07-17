СМИ напомнили о секретном плане США сбросить на Луну атомную бомбу

США планировали сбросить атомную бомбу на поверхность Луны незадолго до посадки «Аполлона-11». Об этом историческом факте подробно рассказал куратор Международного музея шпионажа в Вашингтоне доктор Винс Хоутон.

Желание взорвать поверхность Луны возникло у американцев в связи с успехами Советского Союза в космосе. Запуск СССР первого в мире спутника «привел США в бешенство», отмечается в статье.

Секретная операция по взрыву поверхности Луны, получившая название «Проект A119», должна была доказать, что успехи Советского Союза в космосе были «аномалией».

Как объяснил Хоутон, в те времена Запад был в ужасе от одной только мысли, что СССР обыграл их в их же игре.

«Мы всегда были большими детьми в науке и технике, людьми, которые изобрели новые и инновационные вещи. Но внезапно Советы победили нас в космосе», - цитирует Хоутона Daily Star.

Запад был потрясен запуском спутника. Правительство США решило, что нужно сделать что-то более впечатляющее, чтобы затмить СССР.

«Нам нужно сделать что-то настолько грандиозное, чтобы весь мир узнал, что это была просто аномалия, что "Спутник" был всего лишь махинацией», - вспомнил Хоутон.

Но затем астронавты NASA Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, высадившимися на Луну, и проект в связи с этим был свернут. Информация о «Проекте A119» была рассекречена лишь в 2000 году.