В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США

В МИД России назвали откровенной ложью сообщения американских СМИ о невыдаче российской стороной виз учителям из США.

В ведомстве отметили, что США намеренно манипулируют общественным мнением, создавая скандал, заложниками которого становятся простые граждане. В частности, речь шла о выдаче учителям таких же виз, что и сотрудникам дипломатического ведомства.

«То есть учитель - это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями. Нонсенс! - указали в МИД РФ. - Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию».

В министерстве напомнили также, что российская сторона неоднократно просила Вашингтон сесть за стол переговоров, привести в соответствие статус школы и решить все возникшие вопросы на основе взаимности.

В МИД РФ указали, что при этом аналогичной категории административно-технического персонала российских загранучреждений американская сторона визы не выдает. Кроме того, как пояснили в российском ведомстве, американская сторона не обошлась одним скандалом, «пошла еще дальше и начала запугивать и шантажировать некоторых родителей учеников школы».

«А сегодня был организован и информационный залп, состоящий из подтасовки фактов и дезинформации», - заявили в российском МИД.

Ранее, во вторник, газета The New York Times со ссылкой на сотрудницу посольства США в Москве Хизер Бирнс сообщила, что Россия отказала в выдаче виз тридцати учителям англо-американской школы в Москве, где обучение проходят дети иностранных дипломатов и бизнесменов.

Как отметила Бирнс, Вашингтон пытался убедить Москву «не вовлекать школьников в политические разногласия с американским правительством», акцентируя внимание на том, что нынешнее положение вещей будет «иметь разрушительные последствия для возможностей школы нанимать и удерживать высококачественных международных учителей и сотрудников».

В школе учатся около 1200 детей из разных стран, в том числе из России. Издание утверждало, что теперь часть учащихся придется исключить из-за нехватки преподавателей, при том, скорее всего, это не коснется детей дипломатов из США, Великобритании и Канады, которым отдается преимущество при поступлении.