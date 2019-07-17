Опубликованы кадры обыска в квартире и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

В квартире исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского прошли обыски. Против него и еще ряда региональных чиновников и бизнесменов возбуждены 17 уголовных дел по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в период с 2015 года по настоящее время Гужвинский и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области незаконно использовали средства регионального бюджета на общую сумму более 47 миллионов рублей.

Как полагают следователи, в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилья чиновники заключали муниципальные контракты с индивидуальными предпринимателями на строительство многоквартирных домов в нескольких районах области. Ответственные за данное направление деятельности сотрудники администрации, достоверно зная, что работы в полном объеме не сделаны, все равно подписывали все необходимые акты о приеме выполненных работ.