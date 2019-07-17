Дочь Юрия Кузнецова рассказала о состоянии актера

Дочь актера Юрия Кузнецова Александра опровергла информацию о госпитализации своего отца. По словам женщины, народный артист России проходит ежегодный плановый осмотр.

«Ничего с ним не случилось. Экстренно никого не госпитализировали, никаких операций, тем более на сердце, не было. Доехали мы на своей машине, он действительно в больнице, но у него плановый ежегодный осмотр, который должны делать все взрослые. Ничего страшного не случилось», - рассказала она.