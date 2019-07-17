Ученые назвали сало основным инструментом при строительстве Стоунхенджа

Легендарный Стоунхендж был построен при помощи сала. К такому выводу пришли исследователи Университета Ньюкасла в Великобритании.

Ученые убеждены, что таким образом они сумели разгадать тайну великого строения. В частности, сало - свиной жир - могло применяться для уменьшения трения при транспортировке массивных камней во время возведения Стоунхенджа.

Вместе с тем исследователи пришли к выводу, что строители клали камни на деревянные сани, сооруженные из стволов деревьев, а благодаря салу трение между ними минимизировалось.

Разгадать великую тайну ученым удалось благодаря раскопкам на территории расположенного вблизи Стоунхенджа поселения. Там археологи обнаружили глиняную посуду со следами свиного жира. Причем материал датируется приблизительно 2500 годом до нашей эры.

Исследователи проанализировали фрагменты, найденные на черепках керамики. В результате выяснилось, что емкости, вероятнее всего, применялись для сбора и хранения свиного жира. А на осколках керамических горшочков было найдено и вовсе большое количество сала. Это доказывает, что свиней жарили на вертелах, а не в горшочках.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что благодаря жиру камни весом в 50 тонн могла передвигать группа из 20 человек, сообщает Science Advance.