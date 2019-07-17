В багаже одного из пассажиров краснодарского аэропорта нашли леопардов и тигренка

Двух полуторамесячных котят леопарда и одного бенгальского тигренка возрастом 2,5 месяца нашли в багаже одного из пассажиров краснодарского аэропорта. Краснокнижных животных уроженец Узбекистана пытался вывезти, спрятав их в пластиковых контейнерах. Никаких документов на живой груз у иностранца не оказалось, и он был задержан.

При осмотре животных, сотрудники таможни обнаружили в их лапах медицинские катетеры, через которые злоумышленник вводил им успокоительное, чтобы обездвижить котят. Их незамедлительно передали ветеринарам местного зоопарка, которые привели зверей в чувство.

Сначала котята почти не двигались и ни на что не реагировали, но после процедуры промывки желудков обитатели джунглей охотно поели и даже немного порычали.

Теперь они помещены в карантин до принятия дальнейшего решения. Что касается незадачливого контрабандиста, то в его отношении возбуждено уголовное дело. За незаконную перевозку особо ценных животных ему грозит сем лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.