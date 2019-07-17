В Волгограде задержали сотрудников аэропорта, ворующих драгоценности из багажа пассажиров

Сотрудники управления МВД РФ по Волгограду совместно с сотрудниками регионального УФСБ РФ установили и задержали девятерых подозреваемых в хищении ценных вещей из багажа пассажиров.

Причиной расследования стали заявления троих граждан о пропаже личного имущества в аэропорту Волгограда. СК РФ по региону возбудил уголовное дело по факту хищений.

«Сотрудниками полиции установлено, что восемь работников авиапредприятия с августа прошлого года по настоящее время похищали ювелирные изделия, денежные средства и дорогостоящую технику из багажа пассажиров», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Установлено, что хищения производились в грузовом отсеке воздушного судна по вылете и прилете самолетов. В дальнейшем знакомая одного из задержанных сбывала драгоценности на территории Волгоградской области.

«В ходе обысков служебного помещения, а также по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты ювелирные изделия, фото- и видеоаппаратура, мобильные телефоны, денежные средства в различной валюте», - сообщили правоохранители.

Полицейские также обнаружили тайники, где фигуранты временно хранили похищенное имущество. По предварительным оценкам, сумма превысила полмиллиона рублей.

В настоящее время суд избрал меру пресечения в виде заключения злоумышленников под стражу. Одному из них предписали домашний арест. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Правоохранители проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений.