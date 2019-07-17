Суд продлил арест на три месяца еще семи украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест еще семи украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.

Ранее в ходе этого заседания было оглашено решение продлить срок ареста для группы из шести моряков, которых обвиняют в нарушении государственной границы РФ.

Заседание прошло в закрытом режиме, на чем настояли представители следственного управления ФСБ. Защита обвиняемых настаивала на изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Известно, что стадия активного следствия завершена. Все участники грубой провокации в акватории Черного моря - 22 моряка и двое сотрудников СБУ - обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ.

Двадцать пятого ноября прошлого года два бронированных катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», нарушили границу РФ в Черном море. Капитаны судов опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских властей.

В итоге находившиеся на борту моряки и сотрудники украинских спецслужб были задержаны. В июле этого года им предъявили обвинение в нарушении границы в составе организованной группы.