Москалькова предложила изменить меру пресечения для украинских моряков
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что изменение меры пресечения для находящихся под стражей украинских моряков было бы более гуманным.
Таким образом омбудсмен прокомментировала решение Лефортовского суда о продлении срока ареста для украинских моряков, нарушивших госграницу РФ в ноябре прошлого года на три месяца.
«Мне кажется, очень важно, когда выяснилась все-таки причина направления этих кораблей на нарушение нашей границы с тем, чтобы сорвать выборы президента, нужно разобраться со степенью вины этих людей. Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была изменена мера пресечения», - рассказала Москалькова в эфире телеканала «Россия 24».
Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следственного управления ФСБ. В зале суда присутствовали родственники арестованных и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
В июле российский суд выдвинул обвинение в отношении военнослужащих ВМС Украины и двух сотрудников СБУ, которых обвинили в нарушении границы России в составе организованной группы.