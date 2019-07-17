Москалькова предложила изменить меру пресечения для украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что изменение меры пресечения для находящихся под стражей украинских моряков было бы более гуманным.

Таким образом омбудсмен прокомментировала решение Лефортовского суда о продлении срока ареста для украинских моряков, нарушивших госграницу РФ в ноябре прошлого года на три месяца.

«Мне кажется, очень важно, когда выяснилась все-таки причина направления этих кораблей на нарушение нашей границы с тем, чтобы сорвать выборы президента, нужно разобраться со степенью вины этих людей. Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была изменена мера пресечения», - рассказала Москалькова в эфире телеканала «Россия 24».

Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следственного управления ФСБ. В зале суда присутствовали родственники арестованных и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

В июле российский суд выдвинул обвинение в отношении военнослужащих ВМС Украины и двух сотрудников СБУ, которых обвинили в нарушении границы России в составе организованной группы.