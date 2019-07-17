«Документов не получала»: адвокат Воеводиной прокомментировал сообщения о ее разводе с экс-королем Малайзии

Адвокат российской модели Оксаны Воеводиной Евгений Тарло прокомментировал информацию о разводе его подопечной с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. По его словам, никаких документов о расторжении брака девушка не получала.

«Я с Оксаной разговаривал по телефону пару часов назад. Она никаких документов (на развод - прим. ред.) не получала. Муж ее поддерживает. Она занята воспитанием своего маленького ребенка», - рассказал Тарло.

Он также отметил, что по российскому законодательству супруги не могут развестись, если у них недавно родился ребенок.

«По российскому законодательству развод с маленьким ребенком-грудничком невозможен. Честно говоря, не представляю, как это можно сделать. Во всяком случае, Оксана не разводилась, на развод не подавала, никаких претензий своему мужу не предъявляла. Она его очень любит», - объяснил адвокат.

Сейчас Воеводина находится в России. Недавно девушка родила сына в одной из столичных клиник.

«Рожать она прилетела в Москву, так как в Москве медицина прекрасная. У нее папа врач, мама музыкант, они рядом с ней, оказывают помощь. В комфортных условиях под наблюдением врачей», - пояснил Тарло.

К услугам адвоката Оксана Воеводина обратилась за помощью в оформлении документов на ребенка. По словам Евгения Тарло, родившийся у модели и экс-короля Малайзии сын получит статус гражданина России.

«Оксана меня попросила помочь оформить документы на ребенка, ведь он получает статус в России как гражданин России. Он родился в России, мама - гражданка России. И одновременно он как сын гражданина Малайзии, занимающего определенное положение, сам занимает определенное положение. Оксана попросила меня помочь все правильно юридически оформить», - объяснил адвокат.

Ранее издание New Straits Times со ссылкой на источники сообщило, что бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в 2018 году, развелся с победительницей конкурса красоты «Мисс Москва - 2015» Оксаной Воеводиной. По данным СМИ, документы о разводе якобы были поданы в суд Сингапура 22 июня, а 1 июля процедура оформления бракоразводного процесса была завершена.

Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились 7 июня 2018 года, 22 ноября они отметили пышную свадьбу в Подмосковье. А в мае 2019 года у них родился сын.